Киев, 12 сентября, 2019, 05:52 — ИА Регнум. В список величайших деятелей XX века включил Бандеру и Шухевича директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, сообщает ukraina.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

В список также вошли премьер-министр (1940—1945 гг. и 1951—1955 гг.) Великобритании Уинстон Черчилль, 25-й президент США Теодор Рузвельт, легендарный французский генерал Шарль де Голль.

Комментируя этот список, член Совфеда Алексей Пушков написал в Twitter:

«Какая должна быть нищета истории и нищета ума, чтобы причислить Бандеру и Шухевича к «самым выдающимся лидерам 20 века». Ни де Голль, ни Рузвельт о них и не слышали. Но других «героев» у вятровичей нет».