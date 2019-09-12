Тюмень, 12 сентября, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Тюменские родители возмущены переполненностью школ. В старых зданиях открыли по 20 первых классов. В школе № 45 дети обучаются в пять смен, и учителя постоянно проводят уроки на улице. На свежем воздухе преподают не только физкультуру и биологию, но и русский язык. В школе № 63 в одном из первых классов — больше 40 человек. Об этом сообщает портал 72.ru.

Анри Жюль Жан Жоффруа. Работа в школе

По словам родителей, мест в кабинетах школы №45 не хватает настолько, что детям приходится сидеть на подоконниках во время занятий. Путаницу в расписание вносят заезды на смены с 8:00, 11:00, 13:00, 13:50 и 14:40. Школьные автобусы курсируют целый день и детей привозят домой к 20:00.

В департаменте образования Тюмени уроки на свежем воздухе называют «новым форматом обучения».

«Это не необходимость какая-то, а новый формат обучения. Это когда урок вокруг одной темы объединяется материалом нескольких предметов: русский язык, литература и живопись, например. Причём методика подразумевает обучение вне кабинета», — поясняет нововведение пресс-секретарь ведомства Татьяна Пушкарева.

Информацию про пять смен в департаменте образования Тюмени также отрицают, назвав это «нелинейным расписанием».

Тюменцы негодуют в социальных сетях. Родители учеников школы №69, корпус 2 также жалуются на переполненность учебного заведения. Аналогичная ситуация в школах №№ 67 и 63.

«Школы на самом деле переполнены, поскольку Тюмень активно растет и развивается. А количество учеников действительно превышает допустимые стандарты СанПиН. Но в данном случае мы уже смотрим не на них, а на Конституцию РФ, в которой сказано, что каждому ребенку в нашей стране гарантировано право на получение образования», — прокомментировали ситуацию порталу 72.ru в пресс-службе департамента.