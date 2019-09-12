«Уроки на улице, в пять смен»: родители Тюмени возмущены ситуацией в школах
Тюмень, 12 сентября, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Тюменские родители возмущены переполненностью школ. В старых зданиях открыли по 20 первых классов. В школе № 45 дети обучаются в пять смен, и учителя постоянно проводят уроки на улице. На свежем воздухе преподают не только физкультуру и биологию, но и русский язык. В школе № 63 в одном из первых классов — больше 40 человек. Об этом сообщает портал 72.ru.
По словам родителей, мест в кабинетах школы №45 не хватает настолько, что детям приходится сидеть на подоконниках во время занятий. Путаницу в расписание вносят заезды на смены с 8:00, 11:00, 13:00, 13:50 и 14:40. Школьные автобусы курсируют целый день и детей привозят домой к 20:00.
В департаменте образования Тюмени уроки на свежем воздухе называют «новым форматом обучения».
Информацию про пять смен в департаменте образования Тюмени также отрицают, назвав это «нелинейным расписанием».
Тюменцы негодуют в социальных сетях. Родители учеников школы №69, корпус 2 также жалуются на переполненность учебного заведения. Аналогичная ситуация в школах №№ 67 и 63.