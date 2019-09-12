Москва, 12 сентября, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Доли в компаниях, самолёты, участки и иное недвижимое имущество экс-владельцев «Промсвязьбанка», заочно арестованных судом два дня назад братьев Ананьевых останутся под арестом в рамках дела о взыскании 282 млрд рублей убытков, в котором они выступают соответчиками. Девятый арбитражный аппеляционный суд 11 сентября 2019 года оставил определение суда об обеспечительных мерах без изменения, а жалобу без удовлетворения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

Предварительное заседание по основному спору судом назначено на 13 сентября 2019 года. Между тем оспорить арест имущества на сегодня пытается и Анастасия Дмитриевна Ананьева. Её жалоба приобщена к аналогичным, поданным компаниями VELUX ASSETS LIMITED, MORADU HOLDINGS LIMITED, и будет рассмотрена вышестоящей инстанцией также 13 сентября.

Напомним, Алексей и Дмитрий Ананьевы весной 2018 года лишились влияния на созданный ими в конце 90-х годов «Промсвязьбанк», который перешёл к госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Уже в декабре 2018 года банк обратился в суд с претензиями на сумму более 282 млрд рублей к 13 ответчикам, включая Ананьевых и аффилированную с ними компанию «Промсвязь Капитал Б. В» (зарегистрирована в Амстердаме). Претензии заявлены как ущерб, причинённый действиями руководителей, владельцев и вип-клиентов банка до перехода его к АСВ. Имущество фигурантов в разном объёме попало под обеспечительные меры, в том числе арест, до момента пока не будет рассмотрен иск.

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10 сентября 2019 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и на два месяца заочно арестовал братьев Ананьевых как фигурантов дела о «Присвоении или растрате». Исчислять срок начнут после фактического задержания.

Также в суде ещё не рассмотрен банкротный иск к экс-сенатору от Ямала Дмитрию Ананьеву, поданный ООО «Зерновая компания «Настюша». В основе спора — договоры поручительства.

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