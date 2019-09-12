Вашингтон, 12 сентября, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Мировое соглашение об урегулировании спора по списку «российских олигархов» подписано американским минфином и совладельцем IPG Photonics Валентином Гапонцевым, передаёт РБК.

AgnosticPreachersKid Здание Министерства финансов США

Спор, возникший между американским финансовым ведомством и бизнесменом, которого минфин включил в список «российских олигархов», предлагается прекратить. Дело в случае отсутствия претензий с обеих сторон будет закрыто к 11 сентября 2022 г.

Напомним, Гапонцева включили в список российских олигархов, фигурировавших в «кремлёвском докладе». Аргументом против Гапонцева стало обвинение его в том, что он является «сообщником неприятеля Соединённых Штатов».

Тогда Гапонцев подал на американский минфин в суд, потребовав компенсацию ущерба, который он понёс в результате этой дискредитации. При этом, отмечал Гапонцев, практически все его активы находятся в Штатах.

В прошлом месяце Гапонцев и минфин США договорились об условиях мирового соглашения, а 11 сентября подписали его.