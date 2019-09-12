Анадырь, 12 сентября, 2019, 05:29 — ИА Регнум. В Билибинском районе на Чукотке сдали в эксплуатацию новый мост, который связал округ с дорогами Дальнего Востока, а также с круглогодичным морским портом в Магадане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мост

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Мост через реку Малый Анюй находится в границах села Илирней — на 502-м км автодороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь».

Протяженность мостового перехода составила 3,161 км. Из них длина моста — 283,27 погонных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортная доступность остаётся одной из важных проблем в регионах Дальнего Востока. Необходимо строительство железных дорог, мостов и переправ.