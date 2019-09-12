Сан-Сальвадор, 12 сентября, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Правительство Сальвадора отправило группировку в 800 полицейских на границу с Гондурасом и Гватемалой для сдерживания нелегальных мигрантов, стремящихся попасть на территорию США, сообщает агентство Reuters.

Presidencia El Salvador Сальвадорский силовик

Согласно заявлению правительства Сальвадора, развертывание полицейских частей началось на границе с Гватемалой у побережья Тихого океана. Там в предыдущие разы пытались пересечь границу сотни мигрантов, которые образовывали большой караван. Поддержку полицейским на месте окажут около 350 сотрудников миграционной службы Сальвадора.

Ранее новый президент Сальвадора Найиб Букеле договорился с главой министерства внутренней безопасности США Кевином Макалинаном о сотрудничестве по вопросам миграции и безопасности границ.