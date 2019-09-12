Барселона, Испания, 12 сентября, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Флаг Испании был сожжён митингующими сторонниками независимости Каталонии в Барселоне, пишет El Periódico.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Уточняется, что в акции в поддержку независимости Каталонии участвовали порядка 600 тысяч человек.

Затем группа людей сожгла флаг Испании в барселонском парке Сьютаделья. Во время этой акции неизвестные попытались напасть на полицию, кидая дымовые шашки в правоохранителей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября ежегодно отмечается как Национальный день Каталонии — в память годовщины окончания осады Барселоны1714 г. Эти события происходили в ходе Войны за испанское наследство, которая лишила Каталонию независимости.