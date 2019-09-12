Вашингтон, 12 сентября, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Поставки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» на вооружение следует ожидать уже через шесть лет, полагают в американской разведке, передаёт CNBC.

(сс) dvidshub.net Пуск крылатой ракеты

Источник в американской разведке сообщил о том, сколько раз «Буревестник» был испытан за последнее время: в ноябре 2017 — феврале 2018 гг. его испытали четыре раза, а в нынешнем году — один раз.

Также американцы сообщили о некоторых возможностях ракеты. Расстояние в 35,4 км крылатая ракета с «Буревестником» преодолела за две минуты. Самый непродолжительный полёт ракеты длился четыре секунды: ракета пролетела 8,05 км.

Американская разведка оценила эти российские испытания как неудавшиеся, поскольку не удалось запустить энергоустановку ракет. Упоминались в этой связи неудачные испытания в Северодвинске (Архангельская область).

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