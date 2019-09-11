Москва, 12 сентября, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Политика, которую вёл Джон Болтон, грозила сорвать диалог президента США Дональда Трампа и главы Северной Кореи Ким Чен Ына, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Джон Болтон

«Трамп объяснил причины увольнения Болтона. Они серьёзны. В частности, угрожать Киму «ливийским сценарием» в момент, когда Трамп пытался убедить его отказаться от ядерного оружия, было со стороны Болтона явной попыткой сорвать переговоры. Или просто глупостью, что ничуть не лучше», — написал Пушков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп, комментируя увольнение своего помощника по нацбезопасности Болтона, заявил, что тот вёл неверную политику в отношении Пхеньяна.

«Когда он говорил о «ливийской модели» для Ким Чен Ына, это было неправильное заявление», — сказал Трамп.