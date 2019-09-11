Каракас, 12 сентября, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы предоставят доказательства подготовки терактов со стороны Колумбии, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

Mrnico1092 Колумбийские силовики

«Мы доведем до сведения ООН неопровержимую информацию, а не абсурдные домыслы, как это делает Колумбия», — заявил он.

Арреаса подчекрунл, что Венесуэла предоставит неопровержимые свидетельства о подготовке Колумбией терактов на территории Боливарианской Республики. В частности, будут представлены свидетельские показания, даты, имена и связи подозреваемых.

Читайте также:Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за угрозы агрессии Колумбии

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября лидер Венесуэлы Николас Мадуро созвал Совет по нацбезопасности страны из-за угрозы военной агрессии со стороны Колумбии. Также на венесуэльско-колумбийской границе стартовали учения, в ходе которых Каракас намерен разместить систему ПВО на границе.