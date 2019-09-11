Москва, 12 сентября, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Первое место по доходам в списке российских миллиардеров занял Леонид Михельсон, второе Геннадий Тимченко, пишет Forbes.

Kremlin.ru Леонид Михельсон

В обновлённом рейтинге Forbes Real Time Михельсон остаётся богатейшим российским олигархом: его состояние оценивается в $26,2 млрд. Второе место занял Тимченко, состояние которого оценивается в $22,2 млрд.

Вагит Алекперов — на третьей строчке с $21,2 млрд, Владимир Лисин — на четвёртой ($20,8 млрд). На пятом месте — Алексей Мордашов, состояние которого оценивается в $20,4 млрд.

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