Форт-Лодердейл, США, 12 сентября, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Суд присяжных признал китаянку Чжан Юцьзин виновной по обвинениям в проникновении на территорию имения президента США Дональда Трампа и даче ложных показаний, передает телеканал WPTV.

В суде

Сообщается, что суд проходил в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Суд признал ее виновной по предъявленным обвинениям. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы. Окончательный приговор будет оглашен 22 ноября, а гражданку КНР депортируют уже после того, как она отбудет наказание в Соединенных Штатах. Подсудимая на заседании своей вины не признавала.

Как сообщало ИА REGNUM, Чжан Юцьзин была задержана в Мар-а-Лаго 2 апреля 2019 года. При обыске у нее обнаружили флеш-накопитель с вредоносными программами, ноутбук, жесткий диск и два паспорта гражданина Китая. Согласно данным ФБР, у нее также было обнаружено устройство для обнаружения скрытых видеокамер.