Москва, 12 сентября, 2019, 01:07 — ИА Регнум. Пока Анастасия Заворотнюк не может дать комментарий по поводу слухов о её болезни, заявил концертный директор актрисы Стас Христов в интервью «Комсомольской правде».

Zavorotnuck.ru Анастасия Заворотнюк

"Она обещала дать интервью в сентябре, выбираем между каналами — «Россия» и НТВ. Но пока Анастасия не может. Единственное, о чём она меня попросила, — не устраивать из этого аукцион. Продавать интервью Анастасии мы точно не будем», — сказал Христов.

Напомним, актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк широкой публике известна по сериалу «Моя прекрасная няня». В последнее время в СМИ появились слухи о её болезни.