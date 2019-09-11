Тирасполь, 12 сентября, 2019, 00:36 — ИА Регнум. «Закрытие банковских счетов приднестровских предприятий — элемент финансовой и экономической блокады Приднестровья», заявил председатель правительства ПМР Александр Мартынов на встрече с жителями Рыбницы и Рыбницкого района, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По словам Мартынова, это не просто ущерб для отдельных предприятий, «проблема гораздо шире». «Приднестровские предприятия, которым закрыли счета, являются крупными налогоплательщиками республики и теми предприятиями, которые снабжают Приднестровье валютой, импортируют в страну товары первой необходимости. Именно в адрес этих и ряда других происходит блокировка счетов со стороны банковской системы Республики Молдова», — заявил премьер.

Он отметил, что накануне представители правительства ПМР встречались с вице-премьером Молдавии Василием Шова, но никаких внятных аргументов относительно блокирования приднестровских предприятий не получили.

«Молдавские коммерческие банки, которые закрывают эти счета, в кулуарах говорят — это политическое решение, спущенное сверху. Это не что иное, как элемент финансовой и экономической блокады Приднестровья», — заявил Мартынов.

«Видимо, очень раздражает некоторых политиков то, что Приднестровье сегодня развивается, мы развиваем экономику, осуществляем самостоятельно внешнеэкономическую деятельность, через бюджет реализуем программы по поддержке населения», — добавил он.

В конце прошлой недели, напомним, молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций. Экономическим субъектам пришло уведомление с требованием закрыть счёт. Таким образом, приднестровские импортёры не могут приобретать товары и производить расчёты с иностранными партнёрами.

В Молдавии это объяснили «борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма» и тем, что некоторые приднестровские предприятия, имеющие счета в молдавских банках, не выполнили соответствующие требования нового законодательства Молдавии с этой сфере.

Приднестровье считает аргументы надуманными и в этой связи уже провело консультации с участниками переговорного процесса по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. А президент ПМР Вадим Красносельский обратился к России в связи с блокированием счетов в Молдавии.