Вашингтон, 11 сентября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Новый роман Стивена Кинга, который называется «Институт», будет экранизирован — по нему снимут сериал. Об этом сообщает Variety.

Pinguino Kolb Стивен Кинг

Роман Кинга «Институт» появился на полках магазинов только 10 сентября. Сюжет книги крутится вокруг мальчика по имени Люк. Его родителей убивают, а самого ребенка похищают и привозят в зловещий Институт.

В этом странном учреждении директор миссис Сигсбри и её персонал занимаются тем, что пытаются извлечь из подростков паранормальные способности. Детей жестоко наказывают в случае, если они не выполняют все предписанное им. Люк задумывает побег из Института, чего раньше ещё никому не удавалось.

Производством сериала займется кинокомпания Spyglass Entertainment. Ожидается, что сериал станет первым шоу для новой платформы данной кинокомпании с премиум контентом.

Режиссером сериала выступит Джек Бендер, известный такими своими работами как «Клан Сопрано» и «Игра престолов». Сценарий пишет Дэвид Э. Келли, известный по «Большой маленькой лжи».