Москва, 11 сентября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Утилизация российских боеприпасов, находящихся на складах в Колбасне в Приднестровской Молдавской Республике, может начаться примерно через год. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с молдавским коллегой Нику Попеску, передает ИА REGNUM.

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По словам Лаврова, для этого необходимо отправить на место специальное оборудование и специалистов, а также найти финансирование. Глава МИД РФ добавил, что проблем возникнуть не должно, так как эту инициативу министра обороны России Сергея Шойгу поддержали и президент Молдавии Игорь Додон, и президент ПМР Вадим Красносельский.

Молдавский министр Попеску заявил, что Молдова приветствует эту инициативу России и выразил надежду, что этот вопрос будет обсуждаться в скорейшие сроки со всеми международными игроками под эгидой ОБСЕ.

Напомним, в ходе визита в Молдавию и ПМР 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. О своем интересе поучаствовать в этом уже заявили и США.

Справка ИА REGNUM:

На территории ПМР после распада Советского Союза остались склады с боеприпасами, созданные еще во время Второй мировой войны, которые в 2000 году начали эвакуировать. Впоследствии процесс вывоза боеприпасов из Приднестровья был прерван по настоянию властей ПМР из-за того, что в приднестровском урегулировании наступил глубокий кризис.

Охраной складов российских боеприпасов в Колбасне занимаются военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся для этих целей на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента ПМР.

Между тем Кишинев и поддерживающий его Киев, декларируя «обеспокоенность» сохранностью и безопасностью складов в Колбасне, тем не менее регулярно и в нарушение соглашений 1992 года требуют вывода ОГРВ из Приднестровья.