Вашингтон, 11 сентября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Личность мужчины, ранившего ножом пять человек, установлена сотрудниками полиции во Флориде. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба управления полиции города Таллахасси, в котором произошло ЧП.

Арест

Сообщается, что арестован Антванн Браун, подозреваемый в нанесении ножевых ранений пятерым пострадавшим на складе предприятия Dyke Industries, выпускающего двери из различного вида материалов.

Установлено, что подозреваемый является сотрудником предприятия и нанёс ранения своим коллегам с помощью складного ножа.

Пострадавшим была обеспечена вся необходимая медицинская помощь. Подозреваемый в противоправных действиях помещён под арест. Мотивов своего поступка мужчина не назвал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате нападения на них неизвестного с ножом в американском штате Флорида.