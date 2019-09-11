Москва, 11 сентября, 2019, 23:34 — ИА Регнум. В рейтинг лучших университетов мира World University Rankings 2020, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE), вошли 39 российских вузов, что на четыре учебных заведения больше, чем годом ранее. Новый рейтинг опубликован 11 сентября на сайте издания.

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Лидером среди российских вузов, как и в предыдущие годы, стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. При этом по сравнению с прошлогодним рейтингом МГУ поднялся на 10 позиций и занял 189 место в общем списке.

Повышение позиции МГУ обусловленно, в первую очередь, более высокими баллами, присуждаемыми за исследовательскую среду. В то же время на высоком уровне остались показатели финансовых поступлений от отраслевой исследовательской деятельности вуза и среды преподавания. Однако МГУ продолжает показывать достаточно низкий индекс цитируемости научных работ по сравнению с международными конкурентами.

В первую пятёрку среди российских вузов вошли также Московский физико-технический институт, который поднялся из группы 251−300 в группу 201−250, Высшая школа экономики, перешедшая из группы 301−350 в группу 251−300, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, которые перешли из группы 501−600 в группу 401−500.

Всего в рейтинге в этом году представлены 1,3 тысячи высших учебных заведений из 92 стран. Лидером списка четвёртый год подряд стал Оксфордский университет.