Москва, 11 сентября, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Представитель известного российского телеведущего Леонида Якубовича пояснил, почему тот возвращался из отпуска в Черногории в инвалидном кресле. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Mil.ru Леонид Якубович

Напомним, что СМИ распространили кадры из аэропорта города Тиват в Черногории, на которых видно, как Якубовича везут в инвалидном кресле.

По словам представителя телеведущего, Якубович провел отпуск в Черногории и там же повредил колено. Было решено использовать инвалидное кресло, чтобы не усугублять повреждения во время ходьбы.

«Ничего страшного не произошло. Просто повредил колено на отдыхе в бассейне, все как у простых людей. Опасались перелома, рентген на месте сделать не удалось, поэтому решили перестраховаться», — рассказал представитель Якубовича.

После возвращения в Москву телеведущий прошел обследование. Был сделан рентген, который показал, что никакого перелома не было, но у 74-летнего ведущего выявили сильную гематому.

Сейчас Якубович почти полностью восстановился и готовится к съемкам новых выпусков передачи «Поле чудес», которая выходит на российском телевидении без малого уже 29 лет.