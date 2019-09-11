Российско-вьетнамская рабочая группа военных провела заседание в Москве
Москва, 11 сентября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Совместная российско-вьетнамская рабочая группа провела в Москве третье заседание по вопросам международного военного сотрудничества, сообщает 11 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
Mil.ru
Заседание Совместной российско-вьетнамской рабочей группы
Обсуждались вопросы взаимодействия по линии структур военного управления.
Российские и вьетнамские военные обсудили направления развития сотрудничества между Россией и Вьетнамом и согласовали план дальнейших мероприятий на 2020 год.
Более подробной информации российское военное ведомство не приводит.