Москва, 11 сентября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Совместная российско-вьетнамская рабочая группа провела в Москве третье заседание по вопросам международного военного сотрудничества, сообщает 11 сентября департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Mil.ru Заседание Совместной российско-вьетнамской рабочей группы

Обсуждались вопросы взаимодействия по линии структур военного управления.

Российские и вьетнамские военные обсудили направления развития сотрудничества между Россией и Вьетнамом и согласовали план дальнейших мероприятий на 2020 год.

Более подробной информации российское военное ведомство не приводит.