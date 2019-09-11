Мехико, 11 сентября, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Работа девяти АЗС была прекращена и ещё трех приостановлена сотрудниками прокуратуры в мексиканском штате Тамаулипас за отказ в продаже топлива представителям силовых структур. Об этом 11 сентября сообщает телеканал Televisa.

АЗС

Согласно полученной информации, сотрудники автозаправок в городе Нуэво-Ларедо на границе с США в течение нескольких ней не продавали горючее сотрудникам правоохранительных органов регионального и федерального уровня.

Отказ в продаже был обусловлен приказом преступного сообщества «Картель северо-востока». Формальным поводом для прекращения деятельности этих АЗС стал «дискриминационный подход» к обслуживанию клиентов.

При этом отмечается, что в городе всего насчитывается 66 АЗС, в настоящее время в обычном режиме работают 54 станции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о том, что он не будет вести переговоров с членами организованных преступных группировок.