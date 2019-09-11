Калининград, 11 сентября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Франции Transall C-160NG шесть часов курсировал возле российских северо-западных границ, сообщают 11 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Ronnie Macdonald Transall C-160

Французский воздушный шпион в течении шести часов летал вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, оставаясь в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии.

По мнению ряда экспертов, Transall C-160NG поднялся в воздух с авиабазы Зокняй в Литве, куда прибыл из Франции 9 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, французские воздушные разведчики относительно редко появляются у российских границ в отличие от своих британских и американских коллег по НАТО.

В последний раз патрульный противолодочный самолёт ВМС Франции Breguet Atlantique ATL2 был замечен возле Керченского пролива 6 августа.