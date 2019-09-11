Москва, 11 сентября, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Уголовное преследование попросила прекратить прокуратуру Томска уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова против подростка, повредившего автомобиль, переехавший его щенка. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба омбудсмена.

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С соответствующей просьбой Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру.

Кроме того, Кузнецова также попросила областную прокуратуру рассмотреть возможность о привлечении к ответственности водителя автомобиля, сбившего щенка, за ущерб, причинённый ребёнку.

Как пояснила Кузнецова, в возникшей ситуации законодательство РФ допускает решение проблемы в рамках гражданского судопроизводства. Привлечение подростка к уголовной ответственности омбудсмен назвала, как минимум, странным.

Кузнецова отметила, что ребёнок мог находиться в состоянии шока в момент повреждения им автомобиля, сбившего его собаку. Детский омбудсмен заявила, что наказание должно быть справедливым, соответствовать тяжести и обстоятельствам преступления, особенностям личности обвиняемого.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, по её словам, намерена приложить все силы, чтобы помочь подростку и отстоять его права.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в городе Томске в отношении 16-летнего подростка, повредившего капот автомобиля, сбившего его собаку. Хозяин автомобиля потребовал возмещения материального ущерба в размере 14 тысяч рублей.