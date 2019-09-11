Багдад, 11 сентября, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Иракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата, атаковавшего иракские подразделения в восточной провинции Дияла.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска Ирака

Об этом сообщается 11 сентября на официальном сайте ополченцев.

«Тактическая группа 26-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», расположенная в оперативном центре Дияла в районе Канаан, сумела сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — указано в опубликованном сообщении.

О принадлежности сбитого аппарата к какой-либо из воюющих в этом регионе сторон ничего не сообщается.

Стоит отметить, что иракские ополченцы убеждены в том, что воздушные удары по их подразделениям наносят беспилотники Израиля по разведданным США.