Токио, 11 сентября, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Японский грузовой космический корабль HTV-2 Kounotori 8 не смог полететь к МКС из-за пожара на стартовой площадке, сообщает 11 сентября NASA на своём официальном сайте.

Nasa.gov МКС

Космический корабль должен был стартовать на орбиту в 00:33 мск при помощи ракеты-носителя H-2IIB с площадки космического центра на острове Танэгасима.

Корабль должен был доставить на МКС груз, среди которого были новые литий-ионные батареи для солнечных батарей орбитальной станции.

Сообщается, что следующая попытка запуска будет предпринята не позднее 31 сентября.