Ижевск, 11 сентября, 2019, 22:37 — ИА Регнум. В Удмуртии досрочно прекращены полномочия двух депутатов Совета депутатов муниципального образования «Каракулинское» по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

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По данным ведомства, депутаты представили недостоверные сведения в декларации о доходах. Причем «лживые» документы были поданы чиновниками и по итогам 2017, и по итогам 2018 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае шестеро депутатов в Сарапульском районе подали заявление о досрочном прекращении полномочий по результатам проверки деклараций о доходах. Они не указали сведения об участии в юридических лицах, о получении доходов, а также о наличии в собственности транспортных средств.

При заполнении сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 27 депутатов Госсовета Удмуртии допустили ошибки. Уточнялось, что 11 депутатов допустили малозначительные нарушения, им будет вынесено предупреждение. А остальные 16 нарушителей допустили неточности в первый раз, в отношении этих депутатов никаких мер взыскания предпринимать не будут.