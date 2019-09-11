Домодедово, Московская область, 11 сентября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Два человека были сбиты электропоездом в районе Домодедово в Московской области. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ИА REGNUM Электропоезд на железнодорожном переезде

ЧП произошло около железнодорожной платформы «Ленинская» Павелецкого направления Московской железной дороги. Электропоезд сбил двух человек.

В результате наезда электропоезда один из пострадавших скончался на месте происшествия от полученных травм, второй был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все причины и обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 16-летней девушки в результате наезда электропоезда в городе Гатчина Ленинградского района.