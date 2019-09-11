Нижний Новгород, 11 сентября, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Продолжать строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде не будут в течение ближайших пяти лет. Вопрос обсуждался в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Заксобрании Нижегородской области.

ИА REGNUM Нижегородское метро. Станция «Горьковская»

Депутаты заслушали доклад о направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, который озвучила министр финансов Ольга Сулима. Услышав вопрос о дальнейшем строительстве метро, глава финансового ведомства ответила, что таких планов нет.

Глава комитета Александр Шаронов напомнил, что аналогичный вопрос был направлен губернатору области Глебу Никитину еще весной 2019 года, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье». Ответ гласит, что до 2024 года работы в рамках возведения станций метрополитена не планируются.

Как сообщало ИА REGNUM, первый пусковой участок метро в Нижнем Новгороде был открыт в ноябре 1985 года. До настоящего времени открылось 15 станций метро, станции «Горьковская» и «Московская» соединены метромостом. Последняя станция была введена в эксплуатацию в июне 2018 года. Станция «Стрелка» строилась в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

В ноябре прошлого года стало известно, что МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) получило разрешение на подготовку документации по планировке территории по продлению метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Согласно схеме, прилагаемой к приказу, линию метро планируется проложить под улицами Горького, Белинского, Родионова, Большой Печерской, парком Кулибина и сквером 1905 года. Предполагается, что четыре выхода будут располагаться в сквере в районе Оперного театра. Глава департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Александр Бодриевский говорил, что строительство будет закончено к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. В дальнейшем планировалось рассмотреть вопрос о продлении «Сормовской» линии метро, что также является одной из наиболее актуальных проблем, по мнению жителей города.