Барселона, Испания, 11 сентября, 2019, 22:20 — ИА Регнум. Сторонники выхода Каталонии из состава Испании устроили беспорядки в Барселоне, сообщает 11 сентября агенство РИА Новости.

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По информации агентства, у здания парламента в Барселоне свыше сотни радикально настроенных сторонников независимости от Испании бросают в полицейских дымовые шашки и различные предметы, оскорбляют их, разводят костры и скандируют лозунги о независимости Каталонии.

Полицейские на данный момент ограничиваются призывами разойтись и предупреждают, что в противном случае применят силу.

Напомним, 11 сентября в Барселоне свыше 600 тыс. человек приняли участие в митинге сторонников независимости Каталонии.