Пхукет, Таиланд, 11 сентября, 2019, 22:16 — ИА Регнум. Турист из России утонул на острове Пхукет в Таиланде, передаёт 11 сентября новостной портал Phuket News.

blickpixel Спасательный круг

По информации издания, трагический инцидент произошёл в районе пляжа Карон. 60-летнего мужчину унесло волной далеко от берега. Спасателям удалось добраться до него, однако на сушу мужчина был доставлен уже без сознания. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

Сообщается, что тело погибшего было доставлено в одну из местных больницу для установления точной причины его смерти.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня также стало известно, что российский турист утонул на черноморском курорте в районе болгарского города Поморие.