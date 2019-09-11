Рига, 11 сентября, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Обозревая новые данные ЦСУ (Центрального статистического управления) Латвии, газета Dienas Biznezz пишет, что в июле Латвия экспортировала товаров на сумму 1,04 миллиарда евро, а импортировала на 1,38 миллиарда евро. Изменения в сравнении с 2018 годом незначительны. Экспорт подрос всего на процент, составив 43% от общего объёма внешней торговли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Главными экспортёрами в Латвию в рамках ЕС стали Литва — 19,2%, Эстония — 11,4%, Германия — 7,2% и Великобритания — 5,8%. Что касается импорта, то список почти тождественен экспорту. Наибольший спрос на латвийскую продукцию наблюдался в Литве — 18,7%, Германии — 11,5%, Польше — 9,1% и Эстонии — 8,9%.

Россия по-прежнему основной партнёр Латвийской Республики в торговом обороте с третьими странами — на ее долю приходится 9,8% всего экспорта и 8,2% импорта Латвии.

В целом по сравнению с 2018 годом доля экспорта из стран ЕС выросла на 1,1 пункта, импорта — на 4,5. Торговый оборот Латвии со странами СНГ вырос стремительнее: на 1,4 и 2,5 пункта соответственно.