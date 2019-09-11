Ашхабад, 11 сентября, 2019, 22:06 — ИА Регнум. В регионах Туркмении продолжается стремительный рост цен на местную и импортную муку, а также на хлебобулочные изделия, — передает «Хроника Туркменистана».

David Stanley

Так, в Лебапской области стоимость пятидесятикилограммового мешка низкокачественной туркменской муки в частных магазинах и на рынках выросла со 100 до 200 манатов (с 1 872 до 3 744 рублей) всего за несколько недель. При этом из-за дефицита приобрести ее почти нереально.

Муку казахстанского производства можно купить только в областном центре и только у частников — по цене от 200 до 230 манатов (от 3 744 до 4 305 рублей) за мешок.

Лепешка, сделанная из теста, поставленного на молоке, подорожала с 3 до 5 манатов (с 56 до 93 рублей) менее чем за два месяца. Лепешка на сливках — с 5 до 7 манатов (с 93 до 131 рубля). Лепешка из слоеного теста с добавлением жира — с 5 до 8 манатов (с 93 до 150 рублей).

Читайте также: СМИ: В госмагазинах Туркмении продолжается дефицит хлеба, муки и яиц