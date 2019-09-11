Ташкент, 11 сентября, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и заместитель помощника министра обороны США по вопросам безопасности Рэндал Шрайвер в Ташкенте обсудили вопросы двусторонних отношений, актуальной международной и региональной проблематики, сообщает МИД Узбекистана.

Mfa.uz Рэндал Шрайвер

«Стороны с удовлетворением отметили позитивную динамику узбекско-американского многопланового сотрудничества. На встрече отдельное внимание было уделено взаимодействию в вопросах обеспечения региональной безопасности, в частности по мирному решению афганской проблемы, а также вовлечению Афганистана в экономические взаимосвязи в Центральной Азии», говорится в сообщении.

В августе этого года Узбекистан посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Тогда он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, с которым стороны обсудили вопросы мирного урегулирования в Афганистане и активного вовлечения этой страны в региональные процессы.