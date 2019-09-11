Казань, 11 сентября, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Десять инновационных проектов Татарии во втором полугодии текущего года получили поддержку на 96,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минэкономики республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Средства получены по итогам участия в конкурсе Фонда содействия инновациям. Минэкономики же оказывает экспертную поддержку и консультирует субъекты малого и среднего бизнеса для участия в конкурсе.

Половина проектов стали победителями в конкурсе «Коммерциализация», они получат 68,5 млн рублей на организацию массового производства инновационных продуктов и внедрения их на общий рынок. В частности, компания «Релиз» будет выпускать резиновые гранулы для детских площадок. Проект НПО «Элком» будет производить оборудование для инфракрасной сушки. Компания «ТВС» — материал для производства рассасывающейся медицинской нити.

Проекты компаний «НТЦ ГринТекс» и «АтриуМ» в рамках программы «Старт» получили 7 млн рублей на разработку технологии и опытную установку для переработки растительной биомассы в полнорационный комбикорм для крупного рогатого скота, а также на разработку технологии и оборудования непрерывного производства композитной брусчатки.

По программе «Развитие» поддержку на 16,5 млн рублей получил проект компании «Эттон Груп», связанный с разработкой программно-аппаратного комплекса учета твердых коммунальных отходов.

ИА REGNUM напоминает, всего на получение грантов было подано 68 заявок со всей страны по программе «Старт-2» и 319 заявок из 53 субъектов по программе «Коммерциализация». По данным Фонда, всего по программе «Коммерциализация» рекомендованы к финансированию 124 заявки, по программе «Старт-2» рекомендованы к финансированию 36 заявок.