Ташкент, 11 сентября, 2019, 21:41 — ИА Регнум. В Узбекистане проведены геологические исследования на площадях Сарытау, Хуроб и Айдым-Джетымтау для выявления месторождений вольфрама и золота в Навоийской и Джизакской областях, сообщает Госкомгеологии.

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Данный проект проводился совместно с турецкой стороной, которая предоставила специальный самолет, сконструированный для проведения геологоразведочных и аэрогеофизических работ.

«Аэрогеофизические работы позволяют провести региональные исследования на обширных территориях, с тем чтобы локализовать потенциальные участки металлического оруденения. В период с 16 августа по 5 сентября 2019 года совершены облеты на согласованных территориях, и 6 сентября самолет вылетел обратно в Турцию», говорится в сообщении.

В данных работах участвовали 12 турецких специалистов, осуществлен облет 15 000 пог. км., по итогам аэрогеофизических работ достигнуты договоренности, что в течение двух месяцев данные исследования будут обработаны и представлены узбекской стороне для планирования дальнейших стадий геологоразведочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июня золотовалютные резервы Узбекистана составляли 25,8 миллиарда долларов, они снизились на 557 миллионов долларов с начала года.

Узбекистан накапливает весь добываемый объем золота, поэтому в последние годы запасы увеличиваются.