Москва, 11 сентября, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Пожар в административном здании на Смоленском бульваре в центре Москвы ликвидирован. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Moscow.mchs.ru Пожарные

По информации ведомства, на кровле трёхэтажной части разноуровнего здания происходило загорание деревянного настила. Площадь, охваченная огнём, составила 10 квадратных метров. В течение получаса возгорание было ликвидировано.

В МЧС отметили, что сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар произошёл в здании, расположенном по адресу: Смоленский бульвар, 3/5, где располагаются департамент международного права и регистрационная палата Министерства юстиции России, а также Евразийская экономическая комиссия.