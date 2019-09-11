ЕР назвала кандидатуры спикера и руководителя фракции ЗС Севастополя
Севастополь, 11 сентября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. VIII конференция Севастопольского отделения «Единой России» поддержала кандидатуры на пост руководителя фракции партии в законодательном собрании Севастополя и его спикера. Ими стали Татьяна Лобач и Владимир Немцев соответственно.
Кандидатуру Владимира Немцева делегаты конференции поддержали по итогам тайного голосования.
Как напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, всего партия получила 15 мандатов из 24 в законодательном собрании Севастополя.
«Это блестящий результат. Это заслуга не только избирательного штаба, а каждого члена регионального политсовета», — отметил Андрей Турчак подчеркнув, что партия перезагрузилась и представляет собой монолитный механизм, который обязательно выполнить огромное количество наказов севастопольцев, собранных во время предвыборной кампании.
Секретарь Севастопольского отделения «Единой России», депутат Госдумы Дмитрий Саблин поблагодарил однопартийцев.
Помимо этого, в ходе конференции было принято решение предложить на должность сенатора от Севастополя «политического тяжеловеса» Екатерину Алтабаеву.
Также Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» поддержит временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя на выборах в 2020 году.