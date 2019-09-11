Севастополь, 11 сентября, 2019, 21:32 — ИА Регнум. VIII конференция Севастопольского отделения «Единой России» поддержала кандидатуры на пост руководителя фракции партии в законодательном собрании Севастополя и его спикера. Ими стали Татьяна Лобач и Владимир Немцев соответственно.

Er.ru «Единая Россия» определила кандидатуры на пост спикера и руководителя фракции заксобрания Севастополя

Кандидатуру Владимира Немцева делегаты конференции поддержали по итогам тайного голосования.

Как напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, всего партия получила 15 мандатов из 24 в законодательном собрании Севастополя.

«Это блестящий результат. Это заслуга не только избирательного штаба, а каждого члена регионального политсовета», — отметил Андрей Турчак подчеркнув, что партия перезагрузилась и представляет собой монолитный механизм, который обязательно выполнить огромное количество наказов севастопольцев, собранных во время предвыборной кампании.

Секретарь Севастопольского отделения «Единой России», депутат Госдумы Дмитрий Саблин поблагодарил однопартийцев.

«Благодаря вашей помощи и поддержке, благодаря нашей совместной работе удалось решить задачу, которая стояла передо мной, когда я приехал в Севастополь. Вместе нам удалось создать работоспособную единую команду, которая слышит голос севастопольцев. Она объединяет разных людей в главном — все мы готовы работать, чтобы выполнить обещания и вернуть доверие людей, уставших от политических разборок. Я уверен, что единая команда «Единой России» справится с этой задачей. Президенту, в его работе, в том числе и в Севастополе, нужна опора. И в Севастополе, к которому у всех в России особое отношение, он может на нее рассчитывать», — подчеркнул Дмитрий Саблин.

Помимо этого, в ходе конференции было принято решение предложить на должность сенатора от Севастополя «политического тяжеловеса» Екатерину Алтабаеву.

Также Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» поддержит временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя на выборах в 2020 году.