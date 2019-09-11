Ашхабад, 11 сентября, 2019, 21:26 — ИА Регнум. Кампания по сбору урожая хлопка стартовала в четырех регионах Туркмении сегодня, 11 сентября. Еще в одном регионе — в Дашогузской области хлопковая страда начнется на неделю позже из-за несколько иного климата, — пишет «Туркменистан сегодня».

Mariaa Хлопок

Всего планируется заготовить 1 млн 50 тысяч тонн «белого золота» девяти сортов.

Читайте также: На уборку хлопка в Туркмении отправят бюджетников, фермеров и безработных

Самый большой урожай хлопка, согласно прогнозам правительственных аналитиков, должны будут дать Марыйская область — 313 тысяч тонн и Лебапская область — 295 тысяч тонн.

Затем следуют Дашогузская область — 230 тысяч тонн и Ахалская область — 207 тысяч тонн. Замыкает список Балканская область, которая должна будет обеспечить страну лишь пятью тысячами тонн хлопка-сырца.

Отмечается, что в уборке хлопка туркменские власти намерены задействовать 923 спецкомбайна, 2 000 грузовиков, 1 867 тракторов и 3 877 тракторных прицепов. Принимать урожай будут 157 заготовительных пунктов, а и перерабатывать — 39 хлопкоочистительных предприятий.

Читайте также: СМИ: сын президента Туркмении должен стать лидером по сбору хлопка