Саратов, 11 сентября, 2019, 21:25 — ИА Регнум. В Саратове открылся XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. В этом году проводится сразу четыре турнира: XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин, VI чемпионат мира среди женщин, IX чемпионат мира среди юношей и юниоров и V чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, сообщили ИА REGNUM в МЧС по Саратовской области.

Пресс-служба МЧС Саратовской области Участники соревнований

В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 20 стран мира.

Сегодня уже был разыгран первый комплект наград в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице». Участникам необходимо подняться по штурмовой лестнице в окно учебной башни, мужчины поднимаются в окно четвертого этажа, женщины — второго.

Чемпионами мира среди девушек и юношей стали представители России и Белоруссии. В младшей возрастной категории победу одержала Александра Малюгина, в средней — Полина Кушнеренко (Белоруссия), в старшей — представительница России Олеся Ценова.

Среди юношей в младшей возрастной категории «золото» завоевал Николай Лысанов (Россия), в средней — Илья Бондаренко (Белоруссия), в старшей — Никита Козлов (Россия). Также призовое место досталось представителю Чешской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Саратова Михаил Исаев в связи с проведением чемпионата мира попросил жителей города отказаться от использования личного автотранспорта. Он пояснил, что ограничивается парковка, стоянка и движение на ряде улиц из-за мероприятий. Самые масштабные ограничения движения запланированы на 11−15 сентября.

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