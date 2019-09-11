Москва, 11 сентября, 2019, 21:24 — ИА Регнум. По итогам Единого дня голосования «Единая Россия» может получить в Московской городской думе 25 мандатов из 45. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на пресс-конференции, посвященной итогам выборов.

Duma.gov.ru «Единая Россия»

«Если говорить о выборах в Московскую городскую думу, то сразу могу сказать, что фракция «Единой России» в Мосгордуме будет сформирована. Наша оценка на сегодняшний день — фракции может получить 25 мандатов из 45. Таким образом у фракции «Единой России» в Мосгордуме будет большинство», — отметил Андрей Турчак.

По его словам, из 26 кандидатов, которые проходили предварительное голосование «Единой России» победу одержали 19 человек.

«Это достойный результат для партии», — отметил секретарь Генерального совета «Единой России».