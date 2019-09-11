Челябинск, 11 сентября, 2019, 21:19 — ИА Регнум. В Челябинске рабочие срезали свежеуложенный на нескольких участках дорог асфальт. Об этом сообщают местные жители.

TheFreak Асфальт

По словам граждан, это происходило на улицах Курчатова и Дзержинского. При этом асфальт там уложили в конце лета.

Как пишет издание «Первый областной», в компании «Нижавтодорстрой» подтвердили: такие работы действительно были. На участке по улице Дзержинского лабораторные исследования показали не ту плотность асфальта, которая должна была быть, а на других участках были ямы на покрытии. После проведённых работ эти недочёты устранены.