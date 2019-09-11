Челябинск, 11 сентября, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров отказался идти в новый состав представительного органа. Он останется работать в Ленинском райсовете, пишут местные СМИ.

Александр Комаров ИА REGNUM Челябинск

О своём решении Мошаров объявил на заседании политсовета районного отделения «Единой России».

Думу он возглавлял с 2010 года. Также несколько лет считался главой города. В очередной раз депутатом Ленинского райсовета он был избран 8 сентября. Теперь районные советы депутатов семи районов Челябинска сформируют из своих составов новый созыв думы.