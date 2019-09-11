Вашингтон, 11 сентября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. В ситуации с Венесуэлой бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон «вышел за все рамки», заявил 11 сентября президент США Дональд Трамп.

Gage Skidmore Джон Болтон

Напомним, 10 сентября Трамп объявил, что освобождает Болтона от должности советника президента по нацбезопасности, но не стал объяснять причин своего решения.

Теперь Трамп рассказал о сильных расхождениях с Болтоном по вопросу политики США в Венесуэле.

«Я расходился во мнениях с Джоном Болтоном по вопросам Венесуэлы. Я считаю, что он вышел за все рамки», — сказал Трамп.

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщали о недовольстве Трампа неудачей стратегии США по смене власти в Венесуэле. Этим напрямую занимался Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, в СМИ США обсуждается информация неназванных источников о том, что причиной увольнения Болтона были разногласия с Трампом по Ирану.