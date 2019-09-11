Кострома, 11 сентября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Костромской регион стал первым в одной из номинаций российского рейтинга по качеству предоставления услуг Росреестра. В частности, область лидирует в сфере регистрации земельных участков и объектов недвижимости. Второе место у Татарии, третье — у Удмуртии, сообщает Smi44, со ссылкой на Агентство стратегических инициатив.

Дарья Драй ИА REGNUM Геодезист

В прошлом году Кострома была 48-й в списке. Переход на систему межведомственного электронного взаимодействия в разы сократил сроки ожидания услуг и избавил костромичей от хождения по кабинетам.

В рейтинге по постановке на кадастровый учет земельных участков и недвижимости область также улучшила свои позиции на 44 пункта по сравнению с прошлым годом, поднявшись на 22-е место.