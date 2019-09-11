Владимир, 11 сентября, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Во Владимирской области в исправительных учреждениях проверка выявила ряд осуждённых, нарушающих закон о пропаганде и публичной демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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У некоторых осуждённых есть татуировки, содержащие элементы, сходные с нацистской символикой. В отношении них были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

По итогам рассмотрения дел двоих осуждённых привлекли к административной ответственности и оштрафовали.