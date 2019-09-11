Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 20:56 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» с 8 декабря 2019 года запускает ежедневные рейсы скоростных поездов «Ласточка» (№ 726/725) между Москвой и Санкт-Петербургом.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

«Ласточка» из Москвы (№726) «улетит» в 15:21, чтобы прибыть на Московский вокзал Петербурга в 22:20. Из Петербурга отправление «Ласточки» (№725) назначено на 15:15, прибытие в столицу — в 21:58 (везде время московское).

«Ласточки» будут курсировать в комплектации «Премиум». Можно будет приобрести билеты в базовый, эконом‑ и бизнес-класс.

«Продажа билетов на поезда «Ласточка» сообщением Москва — Санкт-Петербург — Москва уже открыта», — отметили в «РЖД».

Добавим, что поезда «Ласточка» неизменно пользуются повышенным спросом у пассажиров.