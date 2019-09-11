Вашингтон, 11 сентября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В Белом доме идёт подготовка к вероятным переговорам президента США Дональда Трампа с президентом Ирана Хасаном Рухани на полях Генассамблеи ООН, сообщает 11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная сделка

Стоит отметить, что официальных подтверждений такой подготовки нет.

Тем не менее ряд американских СМИ уже сообщил, что недавняя отставка советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона существенно облегчает возможность переговоров Вашингтона и Тегерана.

Кроме того, 11 сентября состоялся разговор президента Ирана Хасана Рухани и президента Франции Эммануэля Макрона об условиях возвращения Ирана к соблюдению своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Напомним, 10 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности встречи президентов США и Ирана на полях Генассамблеи ООН.