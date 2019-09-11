Вашингтон, 11 сентября, 2019, 20:50 — ИА Регнум. На освободившийся пост советника президента США по вопросам национальной безопасности претендуют пять кандидатов. Об этом 11 сентября сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По его словам, всех пятерых претендендов он считает высоко квалифицированными. «Это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года», — отметил президент.

Окончательное решение о том, кто займёт должность советника, Дональд Трамп пообещал принять на следующей неделе.

Напомним, накануне президент США объявил о решении уволить Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности по причине «категорического несогласия» членов администрации со многими его предложениями. Временно исполнять обязанности Болтона будет его прежний заместитель Чарльз Капперман.