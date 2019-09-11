Аргаяш, Челябинская область, 11 сентября, 2019, 20:40 — ИА Регнум. В челябинском Аргаяшском районе несколько муниципальных предприятий задолжали своим сотрудникам зарплату. С июля общая сумма долга превысила 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуы.

Николай Верхотуров. Расчёт (Перед стачкой). 1910

Всего в должниках оказались четыре учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Прокуратура направила в мировой суд 19 заявлений на оформление судебных приказов о взыскании начисленной, однако не выплаченной зарплаты. Руководители организаций получили представления и предостережения.

Также в ходе проверки были выявлены и другие нарушения законодательства, в частности, в некоторых локальных правовых актах. По результатам проверки принесены протесты на противоречащие закону локальные нормативные акты.