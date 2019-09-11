Архангельск, 11 сентября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Соловки не должны становиться более доступными для туристов. Об этом в эфире телеканала ЛенТВ, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Михаил Нестеров. Соловки. 1917

«Для того, чтобы посетить место духа, надо не только сесть в самолет и комфортно долететь, но и преодолеть трудности. Поэтому на Соловки нужно ехать, понимая, что это путь к месту большой силы. Поэтому, кто хочет прогуляться, тот пусть лучше не собирается на Соловки, а тот, кто хочет познать, что такое Русский Север, сила русского духа, вера в Бога, тот дойдет, несмотря ни на какие трудности», — заявил глава региона.

Игорь Орлов также добавил, что Соловки не стремятся стать центром туризма и призвал путешественников, ищущих праздного удовольствия, воздержаться от посещения архипелага.

«Мы осознанно регулируем антропогенную нагрузку на Соловках. Допустить вытаптывание этой территории и сжигания ее кострами мы не можем. Потомки нам этого не простят», — пояснил губернатор.